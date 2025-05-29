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Регион
28 мая, 23:38

Дело об убийстве возбудили после гибели людей от взрыва гранаты в Ставрополе

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

После гибели двоих человек от взрыва гранаты в Ставрополе возбудили уголовное дело. Подозреваемого ищут, сообщает СУ СК России по Ставропольскому краю.

Дело возбудили по двум статьям 105 и 222.1 УК — убийство общеопасным способом и незаконное хранение взрывных устройств.

«В настоящее время принимается комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемого», — сообщили в управлении.

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Напомним, при взрыве гранаты во дворе дома в Ставрополе погибли двое мужчин. Инцидент со взрывчаткой произошёл у дома 85/19 на улице Чехова.

Лия Мурадьян
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