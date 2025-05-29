Дело об убийстве возбудили после гибели людей от взрыва гранаты в Ставрополе

После гибели двоих человек от взрыва гранаты в Ставрополе возбудили уголовное дело. Подозреваемого ищут, сообщает СУ СК России по Ставропольскому краю.

Дело возбудили по двум статьям 105 и 222.1 УК — убийство общеопасным способом и незаконное хранение взрывных устройств.

«В настоящее время принимается комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемого», — сообщили в управлении.