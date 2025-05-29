Дело об убийстве возбудили после гибели людей от взрыва гранаты в Ставрополе
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После гибели двоих человек от взрыва гранаты в Ставрополе возбудили уголовное дело. Подозреваемого ищут, сообщает СУ СК России по Ставропольскому краю.
Дело возбудили по двум статьям 105 и 222.1 УК — убийство общеопасным способом и незаконное хранение взрывных устройств.
«В настоящее время принимается комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание подозреваемого», — сообщили в управлении.
Напомним, при взрыве гранаты во дворе дома в Ставрополе погибли двое мужчин. Инцидент со взрывчаткой произошёл у дома 85/19 на улице Чехова.