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Регион
28 мая, 23:48

В Петербурге потушили крупный пожар на радиотехническом заводе «Авангард»

Тушение пожара на заводе «Авангард» в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

Тушение пожара на заводе «Авангард» в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / МЧС Санкт-Петербурга

В Калининском районе Санкт-Петербурга ликвидировали открытое горение в производственном здании радиотехнического завода «Авангард». По информации регионального управления МЧС РФ, пожар был локализован на площади 100 квадратных метров.

Инцидент произошёл в ночь на 29 мая. В 01:40 спасатели зафиксировали отказ 1Бис, после чего оперативно приступили к тушению. К ликвидации пожара были привлечены 11 единиц техники и 41 человек личного состава.

Как сообщили в МЧС, благодаря чётким и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, открытое горение было ликвидировано в кратчайшие сроки. Сведений о пострадавших не поступало. Работы по полной ликвидации последствий продолжаются.

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Напомним, что из-за пожара на «Авангарде» в воздух поднялся огромный столб чёрного дыма. Местные жители заявили, что слышали громкие взрывы перед возгоранием.

Юния Ларсон
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