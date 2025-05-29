В Петербурге потушили крупный пожар на радиотехническом заводе «Авангард»
Тушение пожара на заводе «Авангард» в Санкт-Петербурге. Обложка © Telegram / МЧС Санкт-Петербурга
В Калининском районе Санкт-Петербурга ликвидировали открытое горение в производственном здании радиотехнического завода «Авангард». По информации регионального управления МЧС РФ, пожар был локализован на площади 100 квадратных метров.
Инцидент произошёл в ночь на 29 мая. В 01:40 спасатели зафиксировали отказ 1Бис, после чего оперативно приступили к тушению. К ликвидации пожара были привлечены 11 единиц техники и 41 человек личного состава.
Как сообщили в МЧС, благодаря чётким и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, открытое горение было ликвидировано в кратчайшие сроки. Сведений о пострадавших не поступало. Работы по полной ликвидации последствий продолжаются.
Напомним, что из-за пожара на «Авангарде» в воздух поднялся огромный столб чёрного дыма. Местные жители заявили, что слышали громкие взрывы перед возгоранием.