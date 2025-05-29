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29 мая, 05:13

Отколовшийся в Альпах ледник уничтожил 90% швейцарской деревни

Массивный кусок отколовшегося ледника в Альпах практически полностью разрушил швейцарскую деревню Блаттен, которая была заблаговременно эвакуирована из-за угрозы оползня. Как сообщает The Guardian со ссылкой на заявление главы региональной службы безопасности Стефана Ганзера, грязь и лёд покрыли около 90% территории поселения.

Отколовшийся в Альпах ледник. Видео © Х / Renalee

Ганзер подчеркнул, что своевременная эвакуация жителей позволила избежать человеческих жертв, однако инфраструктура деревни понесла катастрофические разрушения.

Ледники архипелага Шпицберген стремительно тают, как во времена мамонтов
Ледники архипелага Шпицберген стремительно тают, как во времена мамонтов

Ранее в швейцарских Альпах погибли пять человек. Их тела были найдены в окрестностях горы Римпфишхорн. В настоящее время проводятся расследования для выяснения всех обстоятельств случившегося, а также для установления личностей погибших.

Обложка © Х / Furkan Gözükara

Артём Гапоненко
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