Отколовшийся в Альпах ледник уничтожил 90% швейцарской деревни

Массивный кусок отколовшегося ледника в Альпах практически полностью разрушил швейцарскую деревню Блаттен, которая была заблаговременно эвакуирована из-за угрозы оползня. Как сообщает The Guardian со ссылкой на заявление главы региональной службы безопасности Стефана Ганзера, грязь и лёд покрыли около 90% территории поселения.

Ранее в швейцарских Альпах погибли пять человек. Их тела были найдены в окрестностях горы Римпфишхорн. В настоящее время проводятся расследования для выяснения всех обстоятельств случившегося, а также для установления личностей погибших.