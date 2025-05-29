Отколовшийся в Альпах ледник уничтожил 90% швейцарской деревни
Массивный кусок отколовшегося ледника в Альпах практически полностью разрушил швейцарскую деревню Блаттен, которая была заблаговременно эвакуирована из-за угрозы оползня. Как сообщает The Guardian со ссылкой на заявление главы региональной службы безопасности Стефана Ганзера, грязь и лёд покрыли около 90% территории поселения.
Отколовшийся в Альпах ледник. Видео © Х / Renalee
Ганзер подчеркнул, что своевременная эвакуация жителей позволила избежать человеческих жертв, однако инфраструктура деревни понесла катастрофические разрушения.
Ранее в швейцарских Альпах погибли пять человек. Их тела были найдены в окрестностях горы Римпфишхорн. В настоящее время проводятся расследования для выяснения всех обстоятельств случившегося, а также для установления личностей погибших.
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