КНДР обновила железнодорожную станцию на границе с Россией

В КНДР завершили обновление железнодорожной станции у реки Туманная, расположенной рядом с российской границей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 29 мая.

«Станция Туманган была построена с пониманием, что она расположена на государственной границе, теперь же она сможет внести вклад в модернизацию железных дорог и обеспечить пассажирам высокий уровень комфорта», — отмечает агентство.







На открытии модернизированной станции присутствовали официальные лица, работники железнодорожного транспорта, а также сами строители и сотрудники станции.