КНДР обновила железнодорожную станцию на границе с Россией
Обновлённая ж/д станция КНДР на границе с Россией. Обложка © kcna.kp
В КНДР завершили обновление железнодорожной станции у реки Туманная, расположенной рядом с российской границей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 29 мая.
«Станция Туманган была построена с пониманием, что она расположена на государственной границе, теперь же она сможет внести вклад в модернизацию железных дорог и обеспечить пассажирам высокий уровень комфорта», — отмечает агентство.
На открытии модернизированной станции присутствовали официальные лица, работники железнодорожного транспорта, а также сами строители и сотрудники станции.
Ранее Life.ru сообщал, что железнодорожный вокзал в Донецке начал снова принимать пассажирские электропоезда. Это случилось впервые с 2014 года. Прежде конечной на этом маршруте оставалась станция Ясиноватая.