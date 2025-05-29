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29 мая, 04:14

КНДР обновила железнодорожную станцию на границе с Россией

Обновлённая ж/д станция КНДР на границе с Россией. Обложка © kcna.kp

Обновлённая ж/д станция КНДР на границе с Россией. Обложка © kcna.kp

В КНДР завершили обновление железнодорожной станции у реки Туманная, расположенной рядом с российской границей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) 29 мая.

«Станция Туманган была построена с пониманием, что она расположена на государственной границе, теперь же она сможет внести вклад в модернизацию железных дорог и обеспечить пассажирам высокий уровень комфорта»,отмечает агентство.

  • Обновлённая ж/д станция КНДР на границе с Россией. Обложка © kcna.kp
    Обновлённая ж/д станция КНДР на границе с Россией. Обложка © kcna.kp
  • Обновлённая ж/д станция КНДР на границе с Россией. Обложка © kcna.kp
    Обновлённая ж/д станция КНДР на границе с Россией. Обложка © kcna.kp
  • Обновлённая ж/д станция КНДР на границе с Россией. Обложка © kcna.kp
    Обновлённая ж/д станция КНДР на границе с Россией. Обложка © kcna.kp

Обновлённая ж/д станция КНДР на границе с Россией. Обложка © kcna.kp

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На открытии модернизированной станции присутствовали официальные лица, работники железнодорожного транспорта, а также сами строители и сотрудники станции.

Ранее Life.ru сообщал, что железнодорожный вокзал в Донецке начал снова принимать пассажирские электропоезда. Это случилось впервые с 2014 года. Прежде конечной на этом маршруте оставалась станция Ясиноватая.

Лия Мурадьян
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