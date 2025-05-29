«Флорида» Бобровского в третий год подряд вышла в финал плей-офф НХЛ
«Флорида» обыграла «Каролину» и стала первым финалистом Кубка Стэнли
«Флорида» Бобровского в третий год подряд вышла в финал плей-офф НХЛ. Обложка © X / Florida Panthers
«Флорида Пантерз» обыграла «Каролину Харрикейнз» со счётом 5:3 в пятом матче серии финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги и выиграла серию со счётом 4-1.
«Флорида» третий год подряд выходит в финал Кубка Стэнли, где встретится с победителем пары «Эдмонтон Ойлерз» — «Даллас Старз» (3-1 в серии). «Пантерз», в составе которых также выступают российский вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов, являются действующими чемпионами.
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