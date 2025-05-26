Американцы обыграли Швейцарию и впервые почти за 100 лет выиграли ЧМ по хоккею
Сборная США по хоккею победила на чемпионате впервые за 92 года
Американская хоккейная команда. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / USA Hockey
Сборная США прервала почти 100-летнюю серию без побед на чемпионатах мира по хоккею, обыграв в овертайме сборную Швейцарии со счётом 1:0. Этот триумф стал первым для американцев с 1933 года, если не считать формальное признание их чемпионами в 1960 году после победы на Олимпиаде. О радостном событии американская хоккейная сборная сообщила в запрещённой социальной сети.
Швейцария, несмотря на четвёртый финал с 2013 года, включая второй подряд, так и не смогла завоевать золото, однако в матче за бронзу сборная уверенно победила Данию со счётом 6:2.
Американская команда вышла на награждение со свитером погибшего игрока Джонни Годро, который трагически скончался прошлым летом. Память о нём и его брате чтили на протяжении всего сезона.
Чемпионат мира 2025 года прошёл без участия сборной России, отстраненной IIHF уже четвёртый год подряд.
Ранее глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф сообщил, что сборная России не будет допущена к участию в Олимпиаде 2026 года. По его словам, Международный олимпийский комитет уведомил об этом решении Олимпийский комитет России.