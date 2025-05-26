Американцы обыграли Швейцарию и впервые почти за 100 лет выиграли ЧМ по хоккею

Сборная США прервала почти 100-летнюю серию без побед на чемпионатах мира по хоккею, обыграв в овертайме сборную Швейцарии со счётом 1:0. Этот триумф стал первым для американцев с 1933 года, если не считать формальное признание их чемпионами в 1960 году после победы на Олимпиаде. О радостном событии американская хоккейная сборная сообщила в запрещённой социальной сети.

Швейцария, несмотря на четвёртый финал с 2013 года, включая второй подряд, так и не смогла завоевать золото, однако в матче за бронзу сборная уверенно победила Данию со счётом 6:2.

Американская команда вышла на награждение со свитером погибшего игрока Джонни Годро, который трагически скончался прошлым летом. Память о нём и его брате чтили на протяжении всего сезона.

Чемпионат мира 2025 года прошёл без участия сборной России, отстраненной IIHF уже четвёртый год подряд.