Мобилизованные военные ВСУ сводят счёты с жизнью в Сумской области. Они не выдерживают нарастающего давления со стороны киевских властей и националистических заградотрядов. Об этом сообщают участники антифашистского подполья на Украине.

«Несколько мобилизованных украинских военнослужащих на удерживаемых ВСУ позициях в Сумской области покончили жизнь самоубийством, не выдержав с одной стороны шквала артиллерийского огня и ударов дронов Вооружённых сил Российской Федерации, с другой — давления националистических заградотрядов и бесчеловечных приказов киевского командования, запрещавших военным отступление», — приводит комментарий источника агентство РИА «Новости».

Кроме того, источник отметил, что украинские власти скрывают случаи суицидов от общественности и родственников погибших военных.