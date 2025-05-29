Пожар в СНТ под Иркутском унёс жизнь подростка

Ночью в дачном товариществе «Искра» в Иркутском округе произошёл пожар, в результате которого погиб 13-летний подросток. По данным регионального МЧС, возгорание началось на веранде садового дома после хлопка, который услышала хозяйка.

На момент пожара в доме находились пять человек, четверым удалось эвакуироваться через окно, однако подросток не успел выбраться. Его тело было обнаружено пожарными при тушении. 17-летняя девушка с ожогами и отравлением угарным газом была госпитализирована.

Пожар в Иркутской области. Обложка © Пресс-служба МЧС Иркутской области

Пожарные расчёты в составе 12 человек с тремя единицами техники ликвидировали возгорание на площади 88 квадратных метров. По предварительным данным дознавателей МЧС, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в доме.