Пожар в СНТ под Иркутском унёс жизнь подростка
Пожар в Иркутской области. Обложка © Пресс-служба МЧС Иркутской области
Ночью в дачном товариществе «Искра» в Иркутском округе произошёл пожар, в результате которого погиб 13-летний подросток. По данным регионального МЧС, возгорание началось на веранде садового дома после хлопка, который услышала хозяйка.
На момент пожара в доме находились пять человек, четверым удалось эвакуироваться через окно, однако подросток не успел выбраться. Его тело было обнаружено пожарными при тушении. 17-летняя девушка с ожогами и отравлением угарным газом была госпитализирована.
Пожар в Иркутской области. Обложка © Пресс-служба МЧС Иркутской области
Пожарные расчёты в составе 12 человек с тремя единицами техники ликвидировали возгорание на площади 88 квадратных метров. По предварительным данным дознавателей МЧС, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети в доме.
Ранее в селе Билютай Бурятии произошла ужасная трагедия: в результате пожара в частном доме погиб ребёнок. Инцидент случился в Бичурском районе республики. Пламя охватило жилое строение, и на место происшествия прибыли пожарные. К сожалению, в ходе тушения огня они обнаружили тело малыша, которому, по предварительным сведениям, было три года.