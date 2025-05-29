Силы ПВО России за ночь сбили 48 украинских дронов

В Минобороны России сообщили, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны страны успешно ликвидировали 48 украинских беспилотных летательных аппаратов. По информации ведомства, атаки были отражены в семи регионах.

Наибольшее количество сбитых дронов было зафиксировано в Белгородской области – здесь удалось нейтрализовать 30 беспилотников. По четыре дрона были уничтожены в Орловской и Рязанской областях, а также в Крыму. В Московском регионе сбили три БПЛА, в Брянской области – два, и один дрон был ликвидирован в Тамбовской области.