Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 мая, 00:23

Аэропорт Внуково снова открыли для вылета и приёма самолётов

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

В московском аэропорту Внуково сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Аэрогавань начала принимать и отправлять рейсы в 3:10 утра 29 мая.

Напомним, что работу аэропорта временно приостановили в 1:50 ночи. На тот момент Москва подверглась очередной атаке украинских беспилотников. Всего средства противовоздушной обороны сбили три БПЛА.

Жители Одинцово сообщили о громком взрыве от работы ПВО
Жители Одинцово сообщили о громком взрыве от работы ПВО

Обломки одного из беспилотников упали на многоквартирный дом в ЖК «Миракс Парк» на юго-западе столицы. К счастью, налёт дронов ВСУ на Москву обошёлся без жертв и крупных разрушений.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar