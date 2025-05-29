Аэропорт Внуково снова открыли для вылета и приёма самолётов
Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala
В московском аэропорту Внуково сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Аэрогавань начала принимать и отправлять рейсы в 3:10 утра 29 мая.
Напомним, что работу аэропорта временно приостановили в 1:50 ночи. На тот момент Москва подверглась очередной атаке украинских беспилотников. Всего средства противовоздушной обороны сбили три БПЛА.
Обломки одного из беспилотников упали на многоквартирный дом в ЖК «Миракс Парк» на юго-западе столицы. К счастью, налёт дронов ВСУ на Москву обошёлся без жертв и крупных разрушений.