Аэропорт Внуково снова открыли для вылета и приёма самолётов

В московском аэропорту Внуково сняли временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Аэрогавань начала принимать и отправлять рейсы в 3:10 утра 29 мая.

Напомним, что работу аэропорта временно приостановили в 1:50 ночи. На тот момент Москва подверглась очередной атаке украинских беспилотников. Всего средства противовоздушной обороны сбили три БПЛА.