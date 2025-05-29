91-летнего советского изобретателя развели на 43 млн рублей
Мошенники развели 91-летнего изобретателя из Петербурга на 43 млн рублей
Фото © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios
Петербургского пожилого изобретателя обманули на 43 миллиона рублей — мошенники почти неделю звонили 91-летнему пенсионеру с разных номеров. В итоге аферисты смогли убедить дедушку передать крупную сумму курьеру у дома на Искровском проспекте, сообщает агентство «Оперативное прикрытие».
Когда мужчина осознал, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Сам петербуржец к своему 91 году успел запатентовать 11 изобретений, в основном в области электроники.
Ранее Life.ru рассказал, что аферисты смогли выманить круглую сумму у 77-летней жительницы Санкт-Петербурга. Она отдала злоумышленникам 32 миллиона рублей. Преступники убедили пенсионерку передать деньги, представляясь сотрудниками различных структур.