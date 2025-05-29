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Регион
29 мая, 07:53

Кубанского замминистра природных ресурсов арестовали на два месяца

Замминистра природных ресурсов Краснодарского края арестовали за мошенничество

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Krakenimages.com

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Krakenimages.com

Первомайский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия, заключив под стражу заместителя министра природных ресурсов региона Александра Каинова. Чиновник проведёт под арестом два месяца, пока идёт предварительное расследование. Об этом сообщает пресс-служба судов Кубани.

«Судом ходатайство удовлетворено. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — 2 месяца», — сказано в тексте заявления.

Каинову инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.

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Владимир Озеров
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