Кубанского замминистра природных ресурсов арестовали на два месяца

Первомайский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия, заключив под стражу заместителя министра природных ресурсов региона Александра Каинова. Чиновник проведёт под арестом два месяца, пока идёт предварительное расследование. Об этом сообщает пресс-служба судов Кубани.

«Судом ходатайство удовлетворено. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — 2 месяца», — сказано в тексте заявления.

Ранее Life.ru провёл опрос среди читателей, выяснив, что россияне хотели бы казнить чиновников, если те попались на взятках. Также жители нашей страны хотели бы, чтобы чиновники перестали использовать мигалки, а их зарплаты снизились до среднего дохода по стране.