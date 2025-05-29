Россиянам пообещали повышенные выплаты за вторую половину мая

Граждане России, получающие фиксированный оклад, получат за вторую половину мая больше, чем за первую. Об этом рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Это связано с производственным календарем и положениями статьи 136 Трудового кодекса РФ, согласно которой заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц — пропорционально отработанному времени», — приводит слова эксперта «Газета.ru».

Так, в апреле было 22 рабочих днях, по 11 на каждую половину. В мае же 18 рабочих дней, из которых в первой половине лишь 7. Это влияет на структуру выплат. Например, если оклад составляет 50 тысяч рублей, за первую половину мая сотрудник получит до вычета НФДЛ 19 444,44 рубля, а за вторую — 30 555,56 рубля.

Экономист добавил, что выплата за вторую часть мая также будет выше, чем за вторую половину апреля. Кроме того, работодатели, как правило, начисляют надбавки и премии ко второй половине месяца, что может ещё увеличить сумму.