«Убийца» стиралки, а не пятен: Популярный в России стиральный порошок провалил тесты

Роскачество опубликовало результаты масштабного исследования безопасности стиральных порошков. В тестах приняли участие 20 популярных марок из России, Белоруссии, Турции и Китая. Оценка проводилась по 48 критериям, включающим качество, безопасность и точность маркировки.

«Стоит отметить, что почти все исследованные образцы безопасны, если использовать их по назначению. Исключением стал порошок Tide китайского производства — он не соответствует установленным нормативам к продукции, применяемой для мытья товаров детского ассортимента, по показателю раздражающего действия на конъюнктиву глаз; образует много пены; моющая способность порошка ниже установленной опережающим стандартом Роскачества», — говорится в исследовании, результаты которого оказались в распоряжении Life.ru.

Помимо этого, Tide недостаточно хорошо отстирывает пятна от моторного масла, крови с молоком, чая и крахмала. Также этот порошок может нанести вред стиральной машине – отложение солей жёсткости на нагревательных элементах техники после 25 контрольных стирок оказалось выше установленных опережающим стандартом значений.

Отдельно эксперты проверяли эффективность удаления разных видов загрязнений. Почти все порошки лучше справлялись с белковыми пятнами, такими как кровь, чем с масляными загрязнениями. Лучший результат по удалению масляных пятен показал порошок Index. По стандартам Роскачества в борьбе с пятнами крови соответствовали «Персил», «Аист», Index и Bimax. Наименее эффективными оказались Dosia и китайский Tide.

Исследование также показало, что стиральные порошки не вызывают посерения тканей, однако некоторые средства могут привести к пожелтению или подсиниванию. При этом после 15 стирок при температуре 40°C ни один из порошков не ухудшил яркость и стойкость цвета.