Картаполов: Россия продолжит СВО, пока не будут заключены серьёзные договоры

Россия не хочет быть обманутой после заключения «немедленного перемирия без всяких условий» с Киевом, поэтому будет продолжать СВО до устранения первопричин украинского конфликта. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Или мы всё закрепляем на бумаге, законодательным образом, потом всё это ратифицируем через парламенты и заключаем действительно серьёзные соглашения, или мы продолжаем специальную военную операцию до тех пор, пока не будет устранены первопричины вот того безобразия, которое творится сейчас», — сказал парламентарий в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что Россия больше не купится на обещания «золотых гор», за которыми следует обман.