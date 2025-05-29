«Повод вернуться»: Лишившийся руки и ноги боец СВО рассказал, как штурмовал Эльбрус

Участник спецоперации (СВО) Михаил Гагарин, потерявший руку и ногу в бою, рассказал, как продолжает жить полной жизнью. По его словам, он помогает другим раненым солдатам и даже штурмует горные вершины.

«Побывал в прошлом году на Эльбрусе. Преодолел почти 5,5 км, дошёл, правда, только до седловины горы. Значит, будет повод вернуться, скоро собираемся, тогда на вершине и флаг ДНР установлю», — рассказал боец в беседе с kp.ru.

До 2014 года Гагарин служил в спецподразделении «Беркут». Мужчина тяжело ранен на Майдане, а в 2017 получил травму под Авдеевкой, когда противник открыл по бойцу огонь из автомата. У Гагарина повредилась левая сторона тела, а ещё пострадала нервная система. Медики ампутировали ему руку и ногу, однако боец не сдался и вернулся к активной жизни: выучился на медбрата.

«Работаю в реабилитационном центре Донецка. Занимаюсь с ранеными в тренажёрном зале, приучаю их к протезам. Говорю: «Не будете лениться — вскоре побежите!», — подчеркнул собеседник издания.

Гагарин предпочитает играть в регби и баскетбол на колясках. Волонтёры помогли бойцу получить биомеханический протез для руки и ноги. Однако мужчина больше любит пользоваться крюком. Сейчас заветная мечта Гагарина — покорить «гору-убийцу» Эверест.