Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 апреля, 12:15

«Нет преград»: Потерявший ногу ветеран СВО открыл секцию самбо в Пскове

360.ru: Потерявший ногу ветеран СВО Камиль открыл секцию самбо в Пскове

Ветеран специальной военной операции, который лишился ноги в результате боевых действий, основал секцию самбо для молодёжи в Пскове. 27-летний Камиль подорвался на мине во время штурма на Луганском направлении. В настоящее время он трудится в военкомате, занимается написанием грантов для школы адаптивного спорта.

Потерявший ногу боец СВО открыл секцию самбо для подростков. Видео © Telegram / 360.ru

«У меня всегда была мечта заниматься с детьми. Теперь обучаю их борьбе. Дети пришли ко мне «с нуля». Собрал несколько групп. Приходилось пахать 24/7. Сейчас занимаемся три раза в неделю, уже виден результат. Родители говорят: «Если вы уйдёте, мы своих детей больше никому не отдадим», — рассказал Камиль 360.ru.

Ветеран ежедневно демонстрирует стойкость и силу духа: он проводит тренировки, организует мероприятия в госпиталях, доставляет средства для реабилитации, находит партнёров и спонсоров, а также участвует в забегах и марафонах. У этого человека впереди грандиозные планы — он намерен развивать школу адаптивного спорта, заботиться о своей семье и оказывать помощь тем, кто вернулся с фронта.

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Ранее Life.ru сообщал, что в России приняли закон, который распространяет статус ветеранов боевых действий на военнослужащих, задействованных в боевых операциях в Курской области. Президент РФ Владимир Путин поручил присвоить статус ветерана боевых действий всем категориям граждан, которые участвовали в боевых действиях в ходе спецоперации на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

Александра Мышляева
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