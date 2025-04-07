«Нет преград»: Потерявший ногу ветеран СВО открыл секцию самбо в Пскове

Ветеран специальной военной операции, который лишился ноги в результате боевых действий, основал секцию самбо для молодёжи в Пскове. 27-летний Камиль подорвался на мине во время штурма на Луганском направлении. В настоящее время он трудится в военкомате, занимается написанием грантов для школы адаптивного спорта.

Потерявший ногу боец СВО открыл секцию самбо для подростков. Видео © Telegram / 360.ru

«У меня всегда была мечта заниматься с детьми. Теперь обучаю их борьбе. Дети пришли ко мне «с нуля». Собрал несколько групп. Приходилось пахать 24/7. Сейчас занимаемся три раза в неделю, уже виден результат. Родители говорят: «Если вы уйдёте, мы своих детей больше никому не отдадим», — рассказал Камиль 360.ru.