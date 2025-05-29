Украинский шпион передал Киеву данные места жительства военного коменданта в ЛНР

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании гражданина Украины, проживавшего в Кременском районе ЛНР, по подозрению в шпионаже в пользу спецслужб Незалежной. В видео, распространённом ЦОС ФСБ, задержанный признался в передаче украинской стороне информации о местонахождении военного коменданта Кременной.

По словам задержанного, он случайно узнал адрес проживания коменданта от местных жителей и передал эти координаты некоему Данилу, предположительно связанному с ВСУ. Мотивом для сотрудничества с украинской стороной, как утверждает задержанный, было желание помочь Вооружённым силам Украины.

Задержанный рассказал, что после начала СВО, выражая свою позицию в Telegram-канале, он привлёк внимание Данила, который предложил ему передавать данные о расположении российских военных. Сотрудничество продолжалось до момента задержания сотрудниками ФСБ при проверке документов на блокпосту. Задержанный признался, что планировал покинуть территорию ЛНР и выехать на Украину или в другую страну.