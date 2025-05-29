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29 мая, 09:46

Армия России разбомбила спрятанные ВСУ американские «хаймарсы»

Минобороны РФ: ВС России поразили укрытия HIMARS и цех БПЛА ВСУ

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За последние сутки Вооружённые силы России нанесли удары по укрытиям реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведённой в США, а также по цеху, где производятся беспилотные летательные аппараты для ВСУ. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ 29 мая.

С помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии российские войска поразили цех, занимающийся производством ударных БПЛА. Кроме того, были нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 137 районах.

«Искандеры» и «Герани» испепелили логово командного пункта ВСУ в Николаевской области
«Искандеры» и «Герани» испепелили логово командного пункта ВСУ в Николаевской области

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России освободили три населённых пункта в зоне СВО: два в ДНР и один в Харьковской области. Отличились группировки «Юг», «Запад» и «Центр».

Анастасия Никонорова
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