Армия России разбомбила спрятанные ВСУ американские «хаймарсы»
Минобороны РФ: ВС России поразили укрытия HIMARS и цех БПЛА ВСУ
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За последние сутки Вооружённые силы России нанесли удары по укрытиям реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведённой в США, а также по цеху, где производятся беспилотные летательные аппараты для ВСУ. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ 29 мая.
С помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии российские войска поразили цех, занимающийся производством ударных БПЛА. Кроме того, были нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 137 районах.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России освободили три населённых пункта в зоне СВО: два в ДНР и один в Харьковской области. Отличились группировки «Юг», «Запад» и «Центр».