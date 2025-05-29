Армия России разбомбила спрятанные ВСУ американские «хаймарсы»

За последние сутки Вооружённые силы России нанесли удары по укрытиям реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведённой в США, а также по цеху, где производятся беспилотные летательные аппараты для ВСУ. Об этом проинформировало Министерство обороны РФ 29 мая.

С помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии российские войска поразили цех, занимающийся производством ударных БПЛА. Кроме того, были нанесены удары по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 137 районах.