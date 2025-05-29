«Искандеры» и «Герани» испепелили логово командного пункта ВСУ в Николаевской области
Минобороны РФ: Уничтожен командный пункт центра «Юг» ВСУ в Николаевской области
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Вооружённые силы России нанесли удар по командному пункту украинского центра специальных операций «Юг» в Николаевской области, сообщает Министерство обороны.
По данным ведомства, целью атаки стали позиции, где находился личный состав, включая командование, а также склад боеприпасов и стоянка техники. Удар был нанесён с применением оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» и дронов «Герань-2».
Минобороны опубликовало видео с места событий, на котором, как утверждается, зафиксирована детонация боеприпасов.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры Украины. Известно, что пострадали объекты в Сумской, Тернопольской, Николаевской и Хмельницкой областях.