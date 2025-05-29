Отец, сын и их друг с ножом напали на посетителей кафе в Иркутске

В Иркутске возбуждено уголовное дело против трёх местных жителей, включая несовершеннолетнего, по обвинению в убийстве и покушении на убийство. Фатальный инцидент произошёл 27 мая в Ленинском районе города. Об этом сообщает пресс-служба местного СК.

Следователи считают, что 27 мая двое мужчин решили перекусить в одном из кафе в Ленинском районе Иркутска. На них внезапно напали с ножом иркутянин, его сын и их общий знакомый. От полученных травм 32-летний мужчина скончался на месте, его товарищу удалось вырваться и спрятаться в зале. После этого его доставили в больницу.

«В ходе оперативных мероприятий фигуранты были задержаны. Всем троим предъявлено обвинение. По ходатайству следствия мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подростка», — сказано в публикации.