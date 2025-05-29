В Петербурге задержали ярого защитника террористки Треповой*, ему грозит 12 лет тюрьмы

Жителя Санкт-Петербурга задержали за оправдание теракта, при котором погиб военкор Владлен Татарский в 2023 году. Мужчины писал в интернете ярые комментарии по поводу преступления, защищая террористку Дарью Трепову*, а также призывал убивать участников СВО и предлагал взорвать здание одного из силовых ведомств. Об этом сообщает «Mash на Мойке» .

Как пишет телеграм-канал, задержанный негативно высказывался об СВО и среди знакомых. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы по статьям «Оправдание терроризма» и «Публичный призыв к насилию».

Напомним, что в 2023 году в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб военкор и блогер Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Ему было 40 лет. Бомба была вмонтирована в статуэтку, которую военкору подарила Трепова*. В результате взрыва также пострадали более 50 человек. Суд приговорил Трепову* к 27 годам колонии общего режима с ограничением свободы на два года и штрафу в размере 600 тысяч рублей. Этот приговор стал самым большим из когда-либо назначенных женщинам в России.