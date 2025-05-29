Внебиржевой курс доллара упал ниже 78 рублей впервые с 15 мая 2023 года

Расчётный курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с середины мая 2023 года. Это следует из данных торгов.

К 13:14 мск доллар снизился на 1,19 рубля по сравнению с предыдущим закрытием — до 78,01 рубля. Несколькими минутами ранее он достигал отметки 77,95 рубля, что стало минимальным значением с 15 мая 2023 года.

После остановки торгов долларом на Московской бирже летом 2023 года основным индикатором для рубля стал курс юаня. Расчётный курс доллара теперь определяется через кросс-курс: доллар/юань на форексе и юань/рубль на Московской бирже (торги с 10:00 до 19:00 мск). Именно этот метод служит ключевым ориентиром для внебиржевых сделок с долларом.