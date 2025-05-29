Мэрия Тюмени обнародовала план эвакуации населения в военное время

Администрация Тюмени утвердила детальную стратегию экстренной эвакуации горожан, разработанную на случай потенциальных военных угроз. Проект постановления, подробно описывающий порядок организованного вывоза населения, теперь можно посмотреть на официальном сайте городской администрации.

Согласно документу, жители будут направляться в специально оборудованные пункты сбора, функционирующие круглосуточно. Оттуда их перевезут в безопасные районы на городском общественном транспорте. Гражданам предписывается иметь при себе идентификационные документы, ручную кладь, рассчитанную на продолжительное пребывание вне дома, а также продовольственный запас на двое-трое суток.

Курировать процесс эвакуации предстоит представителям городской администрации и делового сообщества. Финансирование всех необходимых мероприятий предусмотрено из муниципального бюджета.