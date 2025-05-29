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Регион
29 мая, 10:46

На Украине признали успехи Армии России в Сумской области

Deep State: ВС РФ успешно наступают в Сумской области в районе Константиновки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Украинский аналитический центр Deep State признал успехи Армии России, отмечая, что бойцы ВС РФ усилили наступление в Сумской области — в серой области карты оказались город Константиновка, а также село Водолаги. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Кроме того, среди освобождённых бойцами России территорий отмечен участок трассы на Юнаковку возле Локни. Также в серой зоне теперь находятся территории около села Владимировки.

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Напомним, что ранее в Минобороны сообщали об освобождении села Константиновка в Сумской области. На этом фоне ВСУ перебросили на Сумское направление девять соединений, в том числе механизированные, десантно-штурмовые бригады, подразделения территориальной обороны и погранвойск.

Полина Никифорова
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