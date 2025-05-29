Украинский аналитический центр Deep State признал успехи Армии России, отмечая, что бойцы ВС РФ усилили наступление в Сумской области — в серой области карты оказались город Константиновка, а также село Водолаги. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Кроме того, среди освобождённых бойцами России территорий отмечен участок трассы на Юнаковку возле Локни. Также в серой зоне теперь находятся территории около села Владимировки.