Продажи холодильников в России упали на 10%

В России в первом квартале 2025 года продали 614 тысяч холодильников, что на десять процентов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В стране также сменился лидер. Если ранее китайский Haier занимал 19 процентов рынка, то сейчас на первое место вышел турецкий Indesit с долей 15 процентов. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на «Холодильник.ру».

Среди лидеров третье место по-прежнему занимает турецкий бренд Beko, чья доля уменьшилась на один процентный пункт и составила шесть процентов. В денежном же эквиваленте общий объём продаж сократился на три процента, составив 26,7 миллиарда рублей. Лидером по-прежнему остаётся Haier, за которым следуют Indesit и Beko.

Как отметил бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Марк Яссер, основной тренд на этом рынке заключается в переходе покупателей из среднего и премиум-сегментов в более бюджетные. Также наблюдается общее насыщение рынка после роста спроса в 2024 году.