Холодильник под запретом: Россиянам раскрыли неожиданные факты о правильном хранении томатов

Большинство россиян хранит помидоры неправильно. Специалисты агрохолдинга «ЭКО-культура» раскрыли Life.ru секреты, которые помогут дольше сохранять вкус и свежесть этих овощей.

Главной ошибкой эксперты называют холодильник, где томаты быстро теряют свой аромат и вкусовые качества. Идеальными условиями является комнатная температура до +22 градусов в защищённом от солнечного света месте.

Не менее важно не мыть томаты заранее. Вода ускоряет процесс порчи, поэтому мыть плоды нужно непосредственно перед употреблением. Ещё один полезный совет — хранить помидоры плодоножкой вниз, это помогает сохранить их сочность. Эксперты также рекомендуют отказаться от хранения в полиэтиленовых пакетах, отдавая предпочтение корзинам или деревянным ящикам с бумажными прослойками для впитывания излишней влаги.