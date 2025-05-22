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22 мая, 05:00

Холодильник под запретом: Россиянам раскрыли неожиданные факты о правильном хранении томатов

«ЭКО-культура»: При хранении в холодильнике томаты быстро теряют свой вкус

Томаты следует хранить вне холодильника. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Томаты следует хранить вне холодильника. Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Большинство россиян хранит помидоры неправильно. Специалисты агрохолдинга «ЭКО-культура» раскрыли Life.ru секреты, которые помогут дольше сохранять вкус и свежесть этих овощей.

Главной ошибкой эксперты называют холодильник, где томаты быстро теряют свой аромат и вкусовые качества. Идеальными условиями является комнатная температура до +22 градусов в защищённом от солнечного света месте.

Не менее важно не мыть томаты заранее. Вода ускоряет процесс порчи, поэтому мыть плоды нужно непосредственно перед употреблением. Ещё один полезный совет — хранить помидоры плодоножкой вниз, это помогает сохранить их сочность. Эксперты также рекомендуют отказаться от хранения в полиэтиленовых пакетах, отдавая предпочтение корзинам или деревянным ящикам с бумажными прослойками для впитывания излишней влаги.

Особое внимание следует уделять регулярному осмотру плодов — это позволит своевременно обнаружить и удалить начавшие портиться томаты, сохранив свежесть остальных. Специалисты советуют не делать больших запасов, а покупать ровно столько помидоров, сколько можно съесть за 1-2 дня, тем более что современные супермаркеты предлагают широкий ассортимент свежих томатов круглый год.

Нужен внимательный подход: Life.ru спросил, как сохранить рассаду томатов при перевозке на дачу
Нужен внимательный подход: Life.ru спросил, как сохранить рассаду томатов при перевозке на дачу

Ранее дачникам дали советы по посадке помидоров и огурцов. Кроме того, их предупредили об опасности «агрофитнеса», из-за которого можно заработать радикулопатия, артроз, артрит и другие недуги.

Ольга Годуненко
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