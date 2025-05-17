Нужен внимательный подход: Life.ru спросил, как сохранить рассаду томатов при перевозке на дачу

С наступлением дачного сезона для многих садоводов-любителей становится актуальным вопрос: как безопасно и эффективно доставить рассаду томатов из города на дачный участок? Неправильная транспортировка может привести к повреждению нежных растений, снизить их приживаемость и, как следствие, уменьшить будущий урожай, рассказал Life.ru депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Транспортировка рассады – это ответственный этап, требующий внимательного подхода. Как отметил Чаплин, правильно подготовленная рассада легче перенесёт дорогу, а значит, быстрее приживётся на новом месте и порадует вас обильным урожаем.

Первое, на что следует обратить внимание, — это полив. За день до перевозки рассаду необходимо хорошо полить, чтобы она напиталась влагой. Однако, непосредственно перед транспортировкой полив следует прекратить, чтобы избежать переувлажнения почвы и, как следствие, повреждения корневой системы. Никита Чаплин Депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья

Также эксперт советует уделить особое внимание упаковке рассады. Идеальным вариантом будет использование специальных контейнеров или ящиков для рассады. Если таковых нет, можно воспользоваться обычными картонными коробками, предварительно укрепив их дно и стенки. Важно, чтобы растения в коробке стояли плотно, не болтались и не соприкасались друг с другом, чтобы избежать механических повреждений.

При перевозке рассады в картонных коробках эксперт рекомендует обернуть каждый горшочек с рассадой бумагой или плёнкой. Это поможет сохранить влажность почвы и предотвратить её высыпание в коробку. Кроме того, такая упаковка защитит стебли и листья растений от повреждений.

«Ещё один важный момент — защита от солнечных лучей и сквозняков. Рассада томатов не любит прямые солнечные лучи и холодный ветер. Поэтому во время транспортировки необходимо обеспечить ей тень и защиту от сквозняков. Можно накрыть коробку с рассадой тканью или плёнкой, оставив небольшие отверстия для вентиляции», — пояснил Чаплин.

Специалист советует не забывать и о температуре в салоне автомобиля. В жаркую погоду рассада может перегреться, а в холодную — замёрзнуть. Поэтому необходимо поддерживать комфортную температуру в салоне и избегать резких перепадов.

По прибытии на дачный участок рассаду необходимо как можно быстрее выгрузить и поставить в тенистое место, чтобы она немного отдохнула и адаптировалась к новым условиям. Посадку в грунт эксперт рекомендует проводить вечером или в пасмурную погоду, чтобы избежать солнечных ожогов.

«Соблюдая эти простые рекомендации, вы сможете сохранить рассаду томатов в целости и сохранности во время транспортировки на дачу», — заключил Чаплин.