«Истерия»: В РФ отреагировали на подготовку Швеции к переброске войск в Прибалтику
Политолог Козюлин: В ЕС наблюдается истерия из-за якобы предстоящей войны с РФ
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Швеция — не единственная страна, которая тесно сотрудничает с НАТО и готовит коридоры для переброски войск. Об этом заявил заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин.
«Швеция не одна этим занимается. Весь Евросоюз сегодня идёт на тесное сотрудничество с НАТО и развивает инфраструктуру. Современные мосты сегодня рассчитаны на 30 т. А танк, который везут на трейлере, вместе с тягачом весит 120 т», — подчеркнул специалист в беседе с RT.
Козюлин дополнил, что в настоящее время ЕС усиливает мосты, строит новые дороги, предоставляет кредиты и безвозмездные субсидии на строительство инфраструктуры дорожной и железнодорожной сетей. Эксперт выразил мнение, что в Европе сейчас истерят по поводу якобы приближающейся войны с Россией. Европейские политики в этом сильны убеждены, пояснил он.
«Почему-то там убеждены, что в течение пяти лет Россия должна будет напасть. Не очень понятно, откуда такая уверенность», — подытожил эксперт.
Напомним, ранее стало известно, что Швеция готовит коридоры для возможной переброски войск в Прибалтику и Финляндию. Подобные меры — часть усилий северной страны после ратификации оборонного соглашения с США (DCA), предоставляющего американской стороне доступ к 17 военным объектам страны.