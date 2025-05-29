Российские войска нанесли удар авиабомбой по логову одного из батальонов 46-й отдельной аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в населённом пункте Перестройка в ДНР. Подразделение было практически уничтожено, сообщили источники в силовых структурах.

«Уничтожили расположение десантников — второй батальон 46-й бригады. <...> Таким образом, батальон практически уничтожен», — сообщили источники ТАCC, пояснив, что удар по позициям украинских десантников был нанесён авиабомбы ФАБ-500.

Разведка доложила, что сброс ФАБа с истребителя не пережили более 60 военнослужащих ВСУ, выжившие были ранены. По словам инсайдеров, большинство подразделений врага на этом участке фронта укомплектованы лишь на треть от штатной численности. В данном случае батальон практически уничтожен.