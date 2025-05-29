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Регион
29 мая, 11:21

Сброс русской авиабомбы с истребителя «‎задвухсотил» батальон десантников ВСУ прямо в норе

Армия России ударом ФАБ уничтожила почти весь батальон десантников ВСУ в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Российские войска нанесли удар авиабомбой по логову одного из батальонов 46-й отдельной аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в населённом пункте Перестройка в ДНР. Подразделение было практически уничтожено, сообщили источники в силовых структурах.

«Уничтожили расположение десантников — второй батальон 46-й бригады. <...> Таким образом, батальон практически уничтожен», — сообщили источники ТАCC, пояснив, что удар по позициям украинских десантников был нанесён авиабомбы ФАБ-500.

Разведка доложила, что сброс ФАБа с истребителя не пережили более 60 военнослужащих ВСУ, выжившие были ранены. По словам инсайдеров, большинство подразделений врага на этом участке фронта укомплектованы лишь на треть от штатной численности. В данном случае батальон практически уничтожен.

Тем временем подразделения Российской армии взяли в окружение солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) на границе Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Маршруты снабжения и ротации угодивших в «котёл» солдат противника перерезаны.

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Андрей Бражников
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