Подразделения Российской армии окружили солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) на границе Донецкой Народной Республики и Запорожской области. О формировании нового «котла» рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Группировка боевиков ВСУ в сёлах Новополь и Зелёное Поле попала в оперативное окружение. Сейчас противник отброшен в западную часть сёл, маршруты снабжения и ротации перерезаны и находятся под огневым контролем наших войск», — рассказал Рогов РИА «Новости».

По поступившим ему сведения, бои за данные населённые пункты ведут подразделения группировки российских войск «Восток».