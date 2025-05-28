Пути назад отрезаны: Батальоны ВСУ угодили в «адский котёл» на границе ДНР
Рогов: Подразделения ВСУ попали в окружение в сёлах Новополь и Зелёное Поле ДНР
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Подразделения Российской армии окружили солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ) на границе Донецкой Народной Республики и Запорожской области. О формировании нового «котла» рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Группировка боевиков ВСУ в сёлах Новополь и Зелёное Поле попала в оперативное окружение. Сейчас противник отброшен в западную часть сёл, маршруты снабжения и ротации перерезаны и находятся под огневым контролем наших войск», — рассказал Рогов РИА «Новости».
По поступившим ему сведения, бои за данные населённые пункты ведут подразделения группировки российских войск «Восток».
Ранее Life.ru сообщал, что расчёт ЗРК «Бук-М3» из группировки «Центр» ВС РФ ликвидировал опытного украинского лётчика на МиГ-29. Переломным моментом в воздушном бою стала тактическая ошибка украинского лётчика, который, выйдя за пределы безопасного высотного коридора, попал в зону уверенного поражения «Бука». А чуть позже с фронта доложили об уничтожении «нервной системы» ВСУ в зоне СВО.