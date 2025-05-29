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Регион
29 мая, 11:18

ВСУ разнесли в щепки приёмное отделение больницы в посёлке Коренево в Курской области

Хинштейн заявил, что ВСУ обстреляли приёмное отделение больницы в Коренево

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Вечером 28 мая приграничный посёлок Коренево Курской области стал мишенью для обстрела украинской армии. Удар пришёлся по приёмному отделению местного госпиталя. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По его словам, медицинское учреждение, уже не принимавшее пациентов, практически превращено в труху. К счастью, пострадавших не было.

«Берегите себя! Пожалуйста, воздержитесь от поездок в приграничье, пока там не станет полностью безопасно!» — призвал врио главы региона.

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Ранее Александр Хинштейн рассказывал, как один из местных жителей в Курской области подорвался на оставленной украинскими боевиками мине, которую те замаскировали под пакет. Мужчина поднял его с земли, после чего боеприпас взорвался.

Владимир Озеров
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