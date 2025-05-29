Аннушка разлила? Фуры устроили «балет» на федеральной трассе под Сочи, парализованой из-за масла

Утром на опасном участке трассы Джубга — Сочи в районе Агойского перевала произошёл инцидент, полностью остановивший движение. По предварительным данным, неустановленная автоцистерна разлила машинное масло на проезжую часть и скрылась с места происшествия. Большегрузы скользят по дорожному покрытию и не могут проехать опасный участок серпантина. Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба краевого МВД.

Участок серпатина в Краснодарском крае залило маслом. Видео © Telegram / 23 МВД

Серпантин, и без того считающийся сложным участком дороги, превратился в настоящий каток. Попытки водителя военного КамАЗа помочь застрявшим фурам с помощью троса не увенчались успехом — техника продолжала беспомощно скользить по масляной плёнке. На опубликованных кадрах видно, как даже сотрудник ГАИ с трудом удерживает равновесие, пытаясь покинуть опасный участок.

В настоящее время коммунальные службы ведут работы по ликвидации последствий разлива, однако процесс осложняется масштабами загрязнения. Движение на одном из ключевых участков федеральной трассы полностью парализовано, образовалась многокилометровая пробка. Полиция разыскивает водителя автоцистерны, ставшего виновником происшествия.