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Регион
29 мая, 12:38

В Киеве балкон рухнул на режиссёра Уолтерса из США, прибывшего снимать фильм

В Киеве упал балкон на режиссера Уолтерса из США. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drgeometry

В Киеве упал балкон на режиссера Уолтерса из США. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drgeometry

В Киеве балкон обрушился на американского режиссёра Кристофера Уолтерса, который приехал на Украину для съёмок фильма о боевых действиях. В результате инцидента он получил травму. Об этом Уолтерс рассказал в своей соцсети.

В Киеве упал балкон на режиссера Уолтерса из США. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drgeometry

Сам Уолтерс сообщил, что причиной происшествия стала «чья-то безответственность». Глава городской военной администрации Тимур Ткаченко, находящийся в открытом конфликте с мэром Виталием Кличко, отметил «многолетнее бездействие» и поручил провести проверку всех фасадов Подольского района на предмет их безопасности, пишет издание «Страна».

Россиянка разбилась насмерть, когда под её ногами обрушился балкон многоэтажки
Россиянка разбилась насмерть, когда под её ногами обрушился балкон многоэтажки

В России режиссёры без травм занимаются съёмкой фильмов, а падающие балконы — это всего лишь сценарные уловки. Недавно знаменитый американский кинорежиссёр Оливер Стоун посетил Москву, который присутствовал на Параде Победы, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он рассказал, что уже бывал на Параде Победы ранее и назвал его «потрясающе впечатляющим».

Анастасия Никонорова
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