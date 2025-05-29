В Киеве балкон рухнул на режиссёра Уолтерса из США, прибывшего снимать фильм
В Киеве упал балкон на режиссера Уолтерса из США. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drgeometry
В Киеве балкон обрушился на американского режиссёра Кристофера Уолтерса, который приехал на Украину для съёмок фильма о боевых действиях. В результате инцидента он получил травму. Об этом Уолтерс рассказал в своей соцсети.
В Киеве упал балкон на режиссера Уолтерса из США. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / drgeometry
Сам Уолтерс сообщил, что причиной происшествия стала «чья-то безответственность». Глава городской военной администрации Тимур Ткаченко, находящийся в открытом конфликте с мэром Виталием Кличко, отметил «многолетнее бездействие» и поручил провести проверку всех фасадов Подольского района на предмет их безопасности, пишет издание «Страна».
В России режиссёры без травм занимаются съёмкой фильмов, а падающие балконы — это всего лишь сценарные уловки. Недавно знаменитый американский кинорежиссёр Оливер Стоун посетил Москву, который присутствовал на Параде Победы, посвящённом 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он рассказал, что уже бывал на Параде Победы ранее и назвал его «потрясающе впечатляющим».