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29 мая, 12:32

Сход ледника на швейцарскую деревню Блаттен сняли на видео с дрона

Обложка © X / PleasingRj

Обложка © X / PleasingRj

Дрон с высоты птичьего полёта снял сход ледника, разрушившего швейцарскую деревню Блаттен. Ролик распространился в социальных сетях.

Сход ледника на Блаттен. Видео © X / PleasingRj

На кадрах видно, как мощный поток обрушивается на деревню, расположенную у подножия горы. По сообщениям властей, там был не только снег и горные породы, но также грязь и мусор.

Ледники архипелага Шпицберген стремительно тают, как во времена мамонтов
Ледники архипелага Шпицберген стремительно тают, как во времена мамонтов

Напомним, о происшествии в Альпах стало известно сегодня. От ледника в горах откололся огромный кусок и на 90% стёр с лица земли швейцарскую деревню. К счастью, об угрозе было известно заранее и и жителей заблаговременно эвакуировали.

Юрий Лысенко
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