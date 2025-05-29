Сход ледника на швейцарскую деревню Блаттен сняли на видео с дрона
Обложка © X / PleasingRj
Дрон с высоты птичьего полёта снял сход ледника, разрушившего швейцарскую деревню Блаттен. Ролик распространился в социальных сетях.
Сход ледника на Блаттен. Видео © X / PleasingRj
На кадрах видно, как мощный поток обрушивается на деревню, расположенную у подножия горы. По сообщениям властей, там был не только снег и горные породы, но также грязь и мусор.
Напомним, о происшествии в Альпах стало известно сегодня. От ледника в горах откололся огромный кусок и на 90% стёр с лица земли швейцарскую деревню. К счастью, об угрозе было известно заранее и и жителей заблаговременно эвакуировали.