Путин: Важно, чтобы дети понимали, на чём стоит земля русская
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Важно воспитывать детей таким образом, чтобы они понимали, «на чём стоит земля русская». Об этом заявил президент России Владимир Путин.
На встрече с многодетными семьями глава государства поблагодарил родителей за то, что они делают при воспитании детей.
«Дело не только в том, что мы живём в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дело в том, чтобы наши дети всегда понимали, кто мы такие, откуда мы пришли, на чём стоит русская земля, на чём она должна стоять в будущем», — подчеркнул президент.
Путин указал, что это чрезвычайно важная родительская работа.
Ранее Путин поздравил россиян с приближающимся Днём защиты детей. Глава государства отдельно поприветствовал большие, дружные семьи, где взрослые посвящают жизнь воспитанию будущих поколений. Президент отметил, что это очень важно для нашей страны.