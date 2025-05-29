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29 мая, 12:53

Путин: Важно, чтобы дети понимали, на чём стоит земля русская

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Важно воспитывать детей таким образом, чтобы они понимали, «на чём стоит земля русская». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

На встрече с многодетными семьями глава государства поблагодарил родителей за то, что они делают при воспитании детей.

«Дело не только в том, что мы живём в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дело в том, чтобы наши дети всегда понимали, кто мы такие, откуда мы пришли, на чём стоит русская земля, на чём она должна стоять в будущем», — подчеркнул президент.

Путин указал, что это чрезвычайно важная родительская работа.

«Потом!» Путин не стал отвечать на звонок на встрече с многодетными ради детского стишка
«Потом!» Путин не стал отвечать на звонок на встрече с многодетными ради детского стишка

Ранее Путин поздравил россиян с приближающимся Днём защиты детей. Глава государства отдельно поприветствовал большие, дружные семьи, где взрослые посвящают жизнь воспитанию будущих поколений. Президент отметил, что это очень важно для нашей страны.

Никита Никонов
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