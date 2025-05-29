Путин: Важно, чтобы дети понимали, на чём стоит земля русская

На встрече с многодетными семьями глава государства поблагодарил родителей за то, что они делают при воспитании детей.

«Дело не только в том, что мы живём в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дело в том, чтобы наши дети всегда понимали, кто мы такие, откуда мы пришли, на чём стоит русская земля, на чём она должна стоять в будущем», — подчеркнул президент.