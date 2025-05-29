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Регион
29 мая, 13:02

Украинские дзюдоисты обиделись на допуск белорусов и не поедут на чемпионат мира

Сборная Украины отказалась от участия в чемпионате мира по дзюдо из-за белорусов

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Сборная Украины приняла решение сняться с чемпионата мира по дзюдо из-за допуска команды Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Незалежной. Турнир пройдет в июне в столице Венгрии Будапеште.

Ранее стало известно, что Международная федерация дзюдо (IJF) допустила белорусских дзюдоистов к соревнованиям под своим флагом и гимном. С 1 июня 2025 года они могут выступать на международных турнирах.

«Федерация дзюдо Украины решительно осуждает решение IJF и считает его противоречащим основополагающим принципам справедливости, ответственности и солидарности в мировом спортивном движении», — говорится в заявлении Федерации дзюдо Украины.

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Ранее Life.ru писал, что украинского бодибилдера сняли с соревнований после выступления под русский рэп. В регламент соревнований срочно внесли изменения — теперь выступать под русские треки официально запрещено.

Анастасия Никонорова
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