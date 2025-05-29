На Западе заявили о масштабном наступлении Армии России на Украине

Армия России могла начать летнее наступление на Украине. ВС РФ продвигаются рекордными для этого года темпами, пишет The New York Times.

«Российские войска продвигаются на украинских полях сражений самыми быстрыми темпами в этом году <…> Летнее наступление Кремля, судя по всему, уже в самом разгаре», — сказано в материале.

Аналитики NYT связывают активизацию боевых действий с наступлением периода сухой погоды, который традиционно считается более благоприятным для проведения масштабных наступательных операций. По мнению обозревателей, Россия может использовать военные успехи для укрепления своих позиций на возможных переговорах.

В публикации подчёркивается, что текущая фаза конфликта характеризуется значительным усилением давления российских войск на нескольких участках фронта. Однако конкретные географические направления прорывов в материале не уточняются.