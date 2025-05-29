Заседание парламента Болгарии остановили из-за ожесточённого спора о русском языке

Спикер Народного собрания Болгарии Наталья Киселова прервала пленарное заседание из-за ожесточенной дискуссии по поводу инициативы об ограничении преподавания русского языка в школах. Об этом сообщает агентство Novinite.

Ссора вспыхнула между депутатами от партии «Возрождение» и Манолом Пейковым из блока ПП-ДБ («Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария»), что привело к необходимости вмешательства Киселовой, которая отключила микрофон Пейкова и объявила перерыв.

Заместитель лидера «Возрождения» Цончо Ганев выразил опасения, что ограничения на русский язык могут вызвать гражданские волнения, напомнив о событиях на Украине в 2013-2014 годах. В ходе спора депутаты обеих партий обменивались оскорблениями.

«Возрождение» осудило попытки ограничить русский язык, утверждая, что это угрожает культурному наследию Болгарии. Партия напомнила, что в социалистический период языки западных стран не подлежали запрету. Также там задались вопросом, когда же «демократическое сообщество» начнёт жечь книги. В ответ блок ПП-ДБ заявил, что изучение русского языка в школах якобы служит «каналом пропаганды».

В конечном итоге заседание парламента было возобновлено после нескольких отключений микрофонов, и Киселова отметила, что неподобающее поведение депутатов не останется без последствий.