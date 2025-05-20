Захарова раскрыла, на каком языке разговаривала украинская делегация в Стамбуле

На переговорах в Стамбуле украинская делегация использовала русский язык для общения. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Осуществлялся синхронный перевод на несколько языков — на английский, турецкий и на украинский. Для кого переводили на украинский язык, непонятно, потому что украинская делегация говорила по-русски. Она говорила на русском языке», — сказала журналистам дипломат.