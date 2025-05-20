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Регион
20 мая, 12:24

Захарова раскрыла, на каком языке разговаривала украинская делегация в Стамбуле

Захарова: На переговорах в Стамбуле украинская делегация говорила по-русски

Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России

Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России

На переговорах в Стамбуле украинская делегация использовала русский язык для общения. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Осуществлялся синхронный перевод на несколько языков — на английский, турецкий и на украинский. Для кого переводили на украинский язык, непонятно, потому что украинская делегация говорила по-русски. Она говорила на русском языке», — сказала журналистам дипломат.

Захарова также отметила, что в начале встречи украинская делегация зачитала подготовленное вступительное заявление на английском языке.
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Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил о планах масштабного обмена пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». Он также заявил, что стороны согласовали представление собственных предложений по возможному перемирию.

Наталья Демьянова
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