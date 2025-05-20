Захарова раскрыла, на каком языке разговаривала украинская делегация в Стамбуле
Захарова: На переговорах в Стамбуле украинская делегация говорила по-русски
Переговоры в Стамбуле. Обложка © МИД России
На переговорах в Стамбуле украинская делегация использовала русский язык для общения. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Осуществлялся синхронный перевод на несколько языков — на английский, турецкий и на украинский. Для кого переводили на украинский язык, непонятно, потому что украинская делегация говорила по-русски. Она говорила на русском языке», — сказала журналистам дипломат.
Захарова также отметила, что в начале встречи украинская делегация зачитала подготовленное вступительное заявление на английском языке.
Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры, продлившиеся около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил о планах масштабного обмена пленными с Киевом по формуле «1000 на 1000». Он также заявил, что стороны согласовали представление собственных предложений по возможному перемирию.