Мячик-попрыгунчик убил 12-летнюю девочку в Кемеровской области

В Кемеровской области 12-летняя девочка погибла, задохнувшись от мячика попрыгунчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК РФ.

«Предварительно установлено, что вечером 28 мая 2025 года малолетняя находилась вместе с бабушкой дома. Услышав шум в ванной комнате, женщина зашла туда и увидела задыхавшуюся девочку, державшуюся за шею. Во рту у неё находится мячик (попрыгунчик). Несмотря на предпринятые меры по его извлечению, смерть ребёнка наступила до приезда медиков», — сказано в публикации.

Медики, прибывшие по вызову, констатировали смерть от асфиксии — попрыгунчик полностью перекрыл дыхательные пути ребёнка. Следственный комитет региона возбудил доследственную проверку по данному факту. Специалистам предстоит установить точные обстоятельства трагедии, включая возможные нарушения правил безопасности при производстве или эксплуатации детских игрушек.