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29 мая, 13:35

Путин раскрыл россиянам секрет своей молодости

Путин назвал секретом своей молодости движение и наличие целей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поделился своим секретом молодости, отметив, что главным фактором считает наличие жизненных целей. По его словам, чем масштабнее цели, тем больше они мобилизуют и дисциплинируют.

На встрече российского лидера с многодетными семьями мать-героиня из Крыма Наталья Лукьянова поинтересовалась, как ему удаётся сохранять хорошую форму.

Видео © Life.ru

«Движение, движение», — ответил Путин и добавил: «Очень важно, когда в жизни есть цели. Это мотивирует, заставляет действовать, заниматься правильными вещами и поддерживать себя в тонусе. Это, на мой взгляд, ключевое».

Глава государства уточнил, что спорт, режим и другие факторы важны, но главную роль всё же играет наличие внутренней мотивации и стремление к значимым задачам.

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Ранее был раскрыт секрет «молодильного» салата Лукашенко, которым он угощал Путина. В его состав входят зелёный лук, яйцо, сметана и морская соль.

Марина Фещенко
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