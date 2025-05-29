Путин раскрыл россиянам секрет своей молодости

Президент России Владимир Путин поделился своим секретом молодости, отметив, что главным фактором считает наличие жизненных целей. По его словам, чем масштабнее цели, тем больше они мобилизуют и дисциплинируют.

На встрече российского лидера с многодетными семьями мать-героиня из Крыма Наталья Лукьянова поинтересовалась, как ему удаётся сохранять хорошую форму.

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«Движение, движение», — ответил Путин и добавил: «Очень важно, когда в жизни есть цели. Это мотивирует, заставляет действовать, заниматься правильными вещами и поддерживать себя в тонусе. Это, на мой взгляд, ключевое».

Глава государства уточнил, что спорт, режим и другие факторы важны, но главную роль всё же играет наличие внутренней мотивации и стремление к значимым задачам.