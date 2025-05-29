Путин указал на непростую ситуацию в Запорожье

Ситуация в Запорожской области остаётся сложной, однако российское правительство прикладывает максимум усилий для её стабилизации и обеспечения эффективной реализации программ поддержки населения по всей стране. Об этом на встрече с многодетными семьями, удостоенными государственных наград, заявил президент Владимир Путин.

«Понимаем, что ситуация достаточно непростая в вашем регионе, но всё будем делать для того, чтобы она стабилизировалась и дальше», — ответил глава государства, выслушав рассказ многодетной семьи из Запорожской области.

Путин подчеркнул, что власти намерены обеспечить равную и эффективную реализацию всех существующих и разрабатываемых программ поддержки, в частности, для многодетных семей, вне зависимости от места их проживания в России.