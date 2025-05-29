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Регион
29 мая, 13:49

Путин указал на непростую ситуацию в Запорожье

Путин: Ситуация в Запорожье непростая, но власти делают всё для её стабилизации

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Ситуация в Запорожской области остаётся сложной, однако российское правительство прикладывает максимум усилий для её стабилизации и обеспечения эффективной реализации программ поддержки населения по всей стране. Об этом на встрече с многодетными семьями, удостоенными государственных наград, заявил президент Владимир Путин.

«Понимаем, что ситуация достаточно непростая в вашем регионе, но всё будем делать для того, чтобы она стабилизировалась и дальше», — ответил глава государства, выслушав рассказ многодетной семьи из Запорожской области.

Путин подчеркнул, что власти намерены обеспечить равную и эффективную реализацию всех существующих и разрабатываемых программ поддержки, в частности, для многодетных семей, вне зависимости от места их проживания в России.

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Ранее Life.ru рассказал, что украинские солдаты начали покидать свои позиции в районе Малых Щербаков в Запорожской области. Бойцы бросают снаряжение и продовольствие, не оказывая сопротивления. При этом на территории населённого пункта отметили высокую активность работы дронов ВСУ, но наши парни справляются с задачами и удерживают контроль над направлением.

Наталья Афонина
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