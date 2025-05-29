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29 мая, 14:24

В Звенигороде горит больница, где в конце XIX века работал Антон Чехов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

В подмосковном Звенигороде горит здание старой больницы, знаменитой тем, что в конце XIX века в ней работал известный во всём мире писатель Антон Чехов. Видеозапись с места происшествия публикуют местные паблики.

Пожар в звенигородской больницы, где некогда работал Чехов. Видео © Telegram / ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка

Пожарные уже на месте и пытаются погасить пламя. Огнём охвачена крыша одноэтажной пристройки и часть второго этажа. О пострадавших информации нет.

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Ранее Life.ru рассказывал, как минувшей ночью пожар произошёл в производственном здании радиотехнического завода «Авангард» в Калининском районе Северной столицы. Пламя удалось локализовать на 100 квадратах, после чего огонь потушили.

Юрий Лысенко
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