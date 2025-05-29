В Звенигороде горит больница, где в конце XIX века работал Антон Чехов

В подмосковном Звенигороде горит здание старой больницы, знаменитой тем, что в конце XIX века в ней работал известный во всём мире писатель Антон Чехов. Видеозапись с места происшествия публикуют местные паблики.

Пожар в звенигородской больницы, где некогда работал Чехов. Видео © Telegram / ОИНФО: Одинцово, Звенигород, Голицыно, Кубинка

Пожарные уже на месте и пытаются погасить пламя. Огнём охвачена крыша одноэтажной пристройки и часть второго этажа. О пострадавших информации нет.