Талибы* приказали отрубить головы фигуркам в настольном футболе

Власти Афганистана выступили против пластиковых фигурок игроков в настольном футболе. Талибы* решили взяться за безобидную игру и заявили, что спортсмены на поле слишком напоминают «идолов», что противоречит нормам ислама, сообщает Afghanistan International.

Власти провинции Дайкунди приказали обезглавить миниатюрных футболистов, чтобы всё-таки можно было играть без греха.

«Талибан»* поручил клубам настольного футбола удалить головы фигуркам игроков, чтобы продолжить игру. Невыполнение этого требования приведёт к полному запрету», — передаёт издание.

Ранее Life.ru сообщал, что в Афганистане запретили публиковать в прессе изображения животных. Новые правила были введены в провинциях Панджшир и Дайкунди. Кроме того, гражданам не разрешено выкладывать изображения существ в интернете и на телевидении.