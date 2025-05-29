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Регион
29 мая, 14:07

Талибы* приказали отрубить головы фигуркам в настольном футболе

В Афганистане могут запретить настольный футбол из-за «‎фигурок-идолов»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FabrikaSimf

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FabrikaSimf

Власти Афганистана выступили против пластиковых фигурок игроков в настольном футболе. Талибы* решили взяться за безобидную игру и заявили, что спортсмены на поле слишком напоминают «идолов», что противоречит нормам ислама, сообщает Afghanistan International.

Власти провинции Дайкунди приказали обезглавить миниатюрных футболистов, чтобы всё-таки можно было играть без греха.

«Талибан»* поручил клубам настольного футбола удалить головы фигуркам игроков, чтобы продолжить игру. Невыполнение этого требования приведёт к полному запрету», — передаёт издание.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Афганистане запретили публиковать в прессе изображения животных. Новые правила были введены в провинциях Панджшир и Дайкунди. Кроме того, гражданам не разрешено выкладывать изображения существ в интернете и на телевидении.

* Деятельность движения запрещена по решению ООН.

Наталья Афонина
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