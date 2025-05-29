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29 мая, 14:40

В шаге от смерти: У 10-летней девочки из Подмосковья случился инсульт

В Подмосковье у 10-летней девочки случился инсульт во время купания в ванной

В Подмосковье у 10-летней девочки случился инсульт во время купания в ванной, её спасли врачи Детского центра имени Рошаля, которые успели провести медикаментозную процедуру растворения тромба. Благодаря слаженной и быстрой работе родителей и медиков ребёнок избежал тяжёлой инвалидности или даже смерти, рассказали в медицинском учреждении.

10-летняя девочка перенесла инсульт. Фото © Telegram / Детский центр им. Рошаля

10-летняя девочка перенесла инсульт. Фото © Telegram / Детский центр им. Рошаля

10-летняя девочка перенесла инсульт. Фото © Telegram / Детский центр им. Рошаля

10-летняя девочка перенесла инсульт. Фото © Telegram / Детский центр им. Рошаля

Первые симптомы инсульта у школьницы появились во время обычного купания: слабость в правых конечностях, асимметрия лица, нарушение речи и непонимание обращённых слов. Родители вызвали скорую помощь, и ребёнок был отправлен в больницу. После проведённого МРТ выяснилось, что произошла полная закупорка левой внутренней сонной артерии крупным тромбом. У девочки выявили обширный ишемический инсульт левого полушария мозга.

«Если такой пациент попадает в больницу в первые 4,5 часа после появления симптомов, есть возможность быстро восстановить кровоток. К счастью, благодаря оперативности родителей и слаженной работе команды, девочка была доставлена через два часа после появления симптомов. Мы успели провести тромболизис — медикаментозную процедуру растворения тромба. Это спасло ребёнка от тяжёлой инвалидности или даже смерти», — рассказала заведующая отделением неврологии Нина Маслова.

Сейчас с пациенткой всё в порядке, она проходит восстановительную терапию в неврологическом отделении.

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Ранее в центре Рошаля медики смогли помочь 8-месячному малышу, достав из его лёгкого 15-сантиметровую кисту. Она занимала почти всю верхнюю долю правого лёгкого, а также мешала органу нормально расти. Операция продлилась около часа и прошло успешно.

Обложка © Telegram / Детский центр им. Рошаля

Наталья Афонина
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