В массовом ДТП со скорой на Урале пострадали 8 человек, среди них – беременная

Массовое ДТП произошло на 37-м километре трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган», столкнулись карета скорой помощи с беременной пациенткой, «Газель», «Нива», Lada и Mitsubishi. В результате пострадали 8 человек, сообщают УГИБДД и Минздрав по Свердловской области.

«Бригада скорой везла беременную из Каменска-Уральского в Екатеринбург. Медицинская помощь понадобилась 8 пострадавшим, из них 6 человек осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение. Будущую маму передали бригаде СМП п. Белоярский для дальнейшей эвакуации в столицу Среднего Урала», – уточнили в Минздраве.

Ещё одну пострадавшую в ДТП женщину было решено эвакуировать в профильную больницу Екатеринбурга. Движение транспорта на трассе после аварии в оба направления осуществляется по обочинам, экипажи ДПС регулируют поток.