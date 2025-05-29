В массовом ДТП со скорой на Урале пострадали 8 человек, среди них – беременная
Место ДТП со скорой под Екатеринбургом. Обложка © УГИБДД по Свердловской области
Массовое ДТП произошло на 37-м километре трассы «Екатеринбург — Шадринск — Курган», столкнулись карета скорой помощи с беременной пациенткой, «Газель», «Нива», Lada и Mitsubishi. В результате пострадали 8 человек, сообщают УГИБДД и Минздрав по Свердловской области.
«Бригада скорой везла беременную из Каменска-Уральского в Екатеринбург. Медицинская помощь понадобилась 8 пострадавшим, из них 6 человек осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение. Будущую маму передали бригаде СМП п. Белоярский для дальнейшей эвакуации в столицу Среднего Урала», – уточнили в Минздраве.
Ещё одну пострадавшую в ДТП женщину было решено эвакуировать в профильную больницу Екатеринбурга. Движение транспорта на трассе после аварии в оба направления осуществляется по обочинам, экипажи ДПС регулируют поток.
Другая массовая авария произошла в Ленинградской области на Сланцевском шоссе. В ходе ДТП столкнулись автобус, грузовая «Газель» и легковой автомобиль «Шкода Октавиа». По предварительным данным, один человек погиб, ещё 12 пострадали.