В Госдуме рассказали о виде вкладов, за проценты с которых не надо будет платить налоги
В ГД внесут законопроект об освобождении процентов с 3-летних вкладов от налогов
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В Госдуму скоро внесут законопроект, который освободит проценты от банковских вкладов сроком на три года от обложения подоходным налогом. Об этом заявил председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков на VII съезде Ассоциации банков России.
«Есть предложение по поводу освобождения процентов по таким [трёхлетним] вкладам от подоходного налога, и я рассчитываю, что Госдума нас поддержит. В ближайшее время мы такой законопроект внесём, и соответствующие решения будут приняты», — сказал парламентарий.
Ранее в Центробанке отметили продолжающуюся тенденцию по снижению процентных ставок по вкладам в рублях. В середине мая десять крупнейших российских банков снизили максимальную ставку для таких депозитов, которые привлекают наиболее количество средств, до 19,52% годовых.