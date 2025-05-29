В Госдуме рассказали о виде вкладов, за проценты с которых не надо будет платить налоги

В Госдуму скоро внесут законопроект, который освободит проценты от банковских вкладов сроком на три года от обложения подоходным налогом. Об этом заявил председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков на VII съезде Ассоциации банков России.

«Есть предложение по поводу освобождения процентов по таким [трёхлетним] вкладам от подоходного налога, и я рассчитываю, что Госдума нас поддержит. В ближайшее время мы такой законопроект внесём, и соответствующие решения будут приняты», — сказал парламентарий.