Анжелика Варум впервые за долгое время вышла в свет и поразила фанатов
Анжелику Варум заметили на дне рождения Натальи Подольской
Анжелика Варум (в центре). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avarum
Наталья Подольская отпраздновала своё 43-летие в кругу семьи и близких друзей. На торжестве присутствовала и давняя подруга семьи — Анжелика Варум. Знаменитость редко появляется на светских мероприятиях, и каждый её выход вызывает настоящий ажиотаж среди поклонников.
Анжелика Варум и Наталья Подольская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avarum
56-летняя артистка удивила гостей своим выбором наряда, появившись на празднике в стильном повседневном образе. Она была одета в синие джинсы с поясом, белую футболку и полупрозрачную рубашку, что подчеркнуло ее утончённый вкус и чувство стиля. Многие отметили, что Варум пришла на мероприятие без супруга Леонида Агутина.
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