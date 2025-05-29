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29 мая, 15:12

Анжелика Варум впервые за долгое время вышла в свет и поразила фанатов

Анжелику Варум заметили на дне рождения Натальи Подольской

Анжелика Варум (в центре). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avarum

Анжелика Варум (в центре). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avarum

Наталья Подольская отпраздновала своё 43-летие в кругу семьи и близких друзей. На торжестве присутствовала и давняя подруга семьи — Анжелика Варум. Знаменитость редко появляется на светских мероприятиях, и каждый её выход вызывает настоящий ажиотаж среди поклонников.

Анжелика Варум и Наталья Подольская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avarum

Анжелика Варум и Наталья Подольская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / avarum

56-летняя артистка удивила гостей своим выбором наряда, появившись на празднике в стильном повседневном образе. Она была одета в синие джинсы с поясом, белую футболку и полупрозрачную рубашку, что подчеркнуло ее утончённый вкус и чувство стиля. Многие отметили, что Варум пришла на мероприятие без супруга Леонида Агутина.

Дочь Агутина выступила на концерте в США в микрошортах и просвечивающем топе
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Полина Никифорова
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