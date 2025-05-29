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29 мая, 14:43

Мошенники создали поддельный сайт МВД для кражи персональных данных россиян

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мошенники создали поддельный сайт МВД России, чтобы похищать личные данные граждан. Об этом сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства.

«Обнаружен фишинговый ресурс, внешне копирующий официальный сайт МВД. Его цель — сбор персональных данных для дальнейшего использования в сложных мошеннических схемах», — говорится в заявлении.

Фото © Telegram/ Вестник Киберполиции России

Фото © Telegram/ Вестник Киберполиции России

На опубликованном МВД скриншоте видно, что на фальшивом сайте размещена форма «приёма обращений», куда предлагается ввести личную информацию. Сайт уже отправлен на блокировку, однако в МВД предупредили о возможности появления аналогичных ресурсов. Гражданам рекомендуют внимательно проверять адрес сайта и обращать внимание на возможные ошибки, чтобы не стать жертвой обмана.

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А ранее стало известно, что мошенники массово обманывают школьников, продавая фальшивые ответы к ЕГЭ. Доверчивые выпускники отдают свои сэкономленные на обедах деньги, а в ответ у них крадут данные — угоняют аккаунт на «Госуслугах».

Марина Фещенко
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